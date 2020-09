Zapytał o zarobki na uczelni, został wyzwany. "Mam problemy z telefonem" - tłumaczy się rektor

Maila w tej sprawie wysłał do wielu uczelni, w tym do władz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Oficjalnej odpowiedzi nie dostał. Dostał jednak maila z adresu prywatnego. Nadawca nazywał się identycznie jak rektor, prof. dr hab. Sławomir Bukowski.

"Koniec waszej działalności", "goń się", "ABW i inne służby się wami zajmą" - to tylko niektóre fragmenty wiadomości, która trafiła na skrzynkę Radzika ok. 3 nad ranem.

"Kłopot ze skrzynką"

Uczelnia wystosowała też list do działacza. Zapoznaliśmy się z jego treścią. "Podejrzewam, że mój telefon został zawirusowany, ale to sprawdzimy. Niestety, ostatnio miałem kłopot ze skrzynką pocztową i telefonem. Ostatnio otrzymałem szereg dziwnych spamów. Może coś w nich było. Kiedyś też, o ile pamiętam, zostawiłem telefon w miejscu publicznym przez przypadek. Ale znalazłem go" - napisał do Radzika rektor uczelni.