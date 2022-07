Zarabiasz do 30 tys. zł rocznie? Ważna zmiana od stycznia 2023 r.

"Na podstawie wniosku płatnik nie będzie pobierał zaliczki na PIT od dochodów do 30 tys. zł. Natomiast jeśli dojdzie do przekroczenia tej kwoty, to od nadwyżki będzie pobierał zaliczkę na podatek bez jej pomniejszania o kwotę zmniejszającą zaliczkę. Wynika to z tego, że podatnik, który nie będzie płacił zaliczek na PIT do 30 tys. zł wykorzysta już swoją z kwotę wolną od podatku" – stwierdzono w informacji MF.