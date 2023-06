Zarobki sióstr zakonnych. "O wszystko trzeba prosić"

Pensja księdza od 2 do 5 tys. zł

Pieniądze, które księża otrzymują za swoją posługę, to od 2 do 3,5 tys. zł brutto miesięczne - informuje "Tygodnik Powszechny". To jednak tylko część tego, co może otrzymać kapłan, bo ma on wiele możliwości dorobienia.