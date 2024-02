Zarobki w polskim i niemieckim Amazonie. Różnica jest kolosalna

Ile zarabiają pracownicy niemieckiego Amazona? Jak podaje serwis polskiobserwator.de, za naszą zachodnią granicą płaca minimalna dla nowych pracowników wysyłki Amazona wynosi 14 euro za godzinę, czyli równowartość ok. 60,76 zł. Po pierwszym roku pracownicy otrzymują stawkę godzinową w wysokości do 15,95 euro, a po dwóch latach - do 16,80 euro. Firma twierdzi, że średnie całkowite wynagrodzenie po dwóch latach wynosi 37 tys. euro. Obejmuje to również premie letnie i zimowe.