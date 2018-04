Zasiłkowe eldorado w Europie może się skończyć. W Norwegii wstrzymali wypłaty dla 17 tys. rodzin

Niemcom nie w smak, że pieniądze na dzieci odpływają na polskie konta. Również Norwegowie zaczęli się uważniej przyglądać, na co wydają swoje środki.

Nie tylko w Niemczech doszli jednak do wniosku, że trzeba uważniej patrzeć na rozdawane pieniądze. Jak podaje nportal.no , w Norwegii wstrzymano w 2017 r. wypłatę 17 tys. zasiłków rodzinnych. Na razie nie powinno to jednak dotknąć Polaków.

Świadczenie w Norwegii przyznawane rodzicom dzieci w wieku poniżej 18 lat. Rodzic musi przy tym należeć do norweskiego systemu zabezpieczenia socjalnego, natomiast dziecko musi przebywać w Norwegii.

Od drugiego z warunków nie brakuje jednak wyjątków - podaje portal. Korzystają z tego Polacy. Dzięki przynależności do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą pobierać pieniądze nawet wtedy, gdy dziecko przebywa w Polsce. "Tego przywileju nie mają imigranci pochodzący spoza Unii. Jeśli ich dziecko wyjeżdża na dłużej zagranicę, to tracą prawo do świadczenia" - czytamy.