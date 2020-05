Zastanawiasz się nad fotowoltaiką? Musisz pamiętać o 4 zasadach, dzięki którym będzie Ci się to opłacać

Fotowoltaika na dachach domów bardzo szybko stała się powszechnym elementem krajobrazu polskich miast i wsi. Trudno się temu dziwić. Poprzez instalację paneli słonecznych każdy może dołączyć do grupy osób, które dbając o domowy budżet, mogą pochwalić się, że też troszczą się o środowisko. Aby jednak nasza instalacja fotowoltaiczna rzeczywiście przynosiła nam korzyści, musi być dobrze zaplanowana i zrealizowana. To ostatecznie od nas zależy, czy inwestycja będzie opłacalna i będzie pracować niezawodnie przez wiele lat. Oto 4 żelazne zasady, o których pamiętać powinien każdy, kto planuje zakup instalacji fotowoltaicznej dla domu.

Treść sponsorowana przez markę Tauron

1. Odpowiednio dobierz moc

Im mocniejsza instalacja, tym większe zyski i oszczędności? Nic bardziej mylnego. Najbardziej efektywna instalacja to ta, która jak najbardziej precyzyjnie pokrywa zapotrzebowanie danego domu na energię elektryczną. Wynika to z systemu rozliczeń. Dlatego tak ważne jest, aby już na etapie planowania inwestycji dobrze obliczyć zapotrzebowanie na moc – uwzględnić to aktualne, ale także przeanalizować, jak zużycie będzie wyglądać w przyszłości. Może się okazać, że w przyszłości z jakiegoś powodu (np. wymiana ogrzewania na elektryczne) nasze zapotrzebowanie będzie większe. Jeżeli takie zmiany uwzględnimy w planowaniu instalacji fotowoltaicznej – będziemy mogli optymalnie dobrać jej moc.

2. Wybierz ofertę sprawdzonej i wiarygodnej firmy

Duża popularność fotowoltaiki sprawiła, że na rynku pojawiło się wiele podmiotów oferujących tego typu rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze to, co najtańsze, jest najlepsze – a już na pewno cena nie powinna być jedynym kryterium, które weźmiemy pod uwagę podejmując decyzję o tak poważnej domowej inwestycji. To od tego, jakie rozwiązanie wybierzemy, bezpośrednio zależeć będzie efektywność pracy paneli i ich żywotność. O tym, na jakie parametry paneli powinniśmy w sposób szczególny zwrócić uwagę, przeczytamy np. w e-booku „Fotowoltaika dla domu”, który powstał z inicjatywy TAURONA.

3. Przeanalizuj możliwości finansowania

Koszty instalacji to dla wielu właścicieli budynków jednorodzinnych kluczowy czynnik determinujący zakup fotowoltaiki. Szacuje się, że instalacja w domu jednorodzinny to wydatek około 26 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że jest to średnia cena – ta, którą my zapłacimy, zależeć będzie od wielu indywidualnych czynników, np. mocy instalacji czy rodzaju paneli. Zakup fotowoltaiki to dość spory wydatek, warto więc jeszcze przed podjęciem decyzji dokładnie przeanalizować możliwości, jakie istnieją na rynku w zakresie finansowania tego typu inwestycji. Mowa tu nie tylko o programach dopłat czy ulg. Warto przeanalizować opcje kredytu – np. TAURON oferuje swoim klientom możliwość zakup fotowoltaiki na raty w kredycie 0% (RRSO 0%). Więcej informacji na temat możliwości sfinansowania inwestycji możesz znaleźć w e-booku „Fotowoltaika dla domu”.

4. Dopilnuj prawidłowego montażu

Dobrze dobrana instalacja i wysokiej jakości panele to nie wszystko. Bardzo ważny jest też sam montaż – powinien przebiegać sprawnie i zgodnie z zasadami BHP. Dlatego powinniśmy kontrolować pracę ekipy monterskiej. Tu wracamy do zasady z punktu 2 – wybór sprawdzonej firmy, która ma na swoim koncie wiele realizacji i dobre referencje, pozwoli nam zminimalizować ryzyko błędów monterskich.

Na co warto zwrócić uwagę w czasie montażu? Przede wszystkim nieuważne obchodzenie się komponentami przez ekipę monterską, chodzenie po modułach, czy uszkodzenia pokrycia dachowego. Na takie sytuacje powinniśmy od razu reagować, zgłaszać swoje uwagi i wymagać naprawienia błędów.

Fotowoltaika dla domu to inwestycja, z której korzyści możemy czerpać przez wiele lat. Pamiętajmy jednak, że sukces naszej inwestycji zależy od wielu czynników. Dlatego tak ważne jest, aby świadomie podejmować wszystkie decyzje – od planowania, przez wybór oferty po odbiór prac ekipy monterskiej.