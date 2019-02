Zatrzymanie byłego prezesa PKP Cargo. Spółka miała przez niego stracić ćwierć miliarda

Adam P. wraz z innymi byłymi członkami zarządu państwowej spółki zostali zatrzymani w związku z zarzutem niegospodarności. Według prokuratury wykupili jedną ze spółek za kwotę zawyżoną o połowę.

Choć AWT ma siedzibę w Holandii, to w rzeczywistości jest to drugi największy kolejowy przewoźnik towarowy w Czechach. Do transakcji doszło 30 grudnia 2014 roku. Jej koszt wyniósł 103 miliony euro.