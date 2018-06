Zbojkotujmy produkty reklamowane przez piłkarzy! Internauci chcą się odegrać za klęskę na mundialu

Polscy piłkarze brylują w reklamach, ale nie na mistrzostwach świata. Po dwóch fatalnych meczach reprezentacji użytkownicy serwisu wykop.pl namawiają do bojkotu produktów zachwalanych przez "Orły Nawałki".

Forma reprezentacji rozczarowała, co spotkało się z konkretnymi reakcjami internautów. Jeden z użytkowników serwisu wykop.pl zaproponował bojkot produktów reklamowanych przez piłkarzy , uzasadniając akcję słowami: "Pozerstwa nam nie potrzeba, ale konkretnego wykonania zadania, którego się podjęli. A plan minimum to wyjście z grupy". Jak już wiemy, to się nie uda.

"Kto jest zaskoczony grą naszych?" – pyta ironicznie jeden z użytkowników serwisu. "Polska reprezentacja potrzebuje piłkarzy, a nie celebrytów" – dodaje kolejny. Czytając kolejne komentarze, widzimy również i bardziej trzeźwe podejście do sprawy: "A dlaczego mam bojkotować coś, co oni reklamują? To w końcu nie jest wina producenta, że piłkarze nie dali rady. A tak w ogóle, to co oni reklamują?”.