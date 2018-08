Zdjęcie do dowodu za 79 groszy. Wymyślił internetowy foto-generator

Za zdjęcia do dowodu czy innych dokumentów u fotografa trzeba zapłacić minimum kilkadziesiąt złotych. Tymczasem fotkę można cyknąć nie wychodząc z domu, za pomocą smartfona albo kamerki internetowej. Później wystarczy wstawić ją do internetowego generatora i całkowicie za darmo dobrać wielkość zdjęcia do konkretnego dokumentu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Photoid.eu, Fot: screen)

Polak potrafi. Zamiast płacić minimum kilkadziesiąt złotych i jeszcze fatygować się do fotografa, można zrobić urzędowe zdjęcie w domu, przy użyciu internetowej kamerki czy smartfona. Później wczytać je do systemu. Ten sam dobierze odpowiednią wielkość zdjęcia do wymogów. Wystarczy kliknąć w odpowiednią opcję i już. Wszystkie potrzebne narzędzia za darmo pobierzemy na komputer. A za kilkadziesiąt groszy, maksymalnie kilka złotych, zdjęcie z pendrive’a czy innego nośnika wywołamy w sklepie, który oferuje wydruk fotografii. Stamtąd możemy iść prosto do urzędu. Umożliwia to foto-generator: photoid.eu.

Na internetową fotobudkę wpadł jeden z użytkowników Wykopu.

„Znienacka potrzebowałem wyrobić dziecku dowód osobisty. Zdjęcie do dowodu to jakieś 20-30 zł u fotografa. Ja zrobiłem zdjęcie smartfonem, skorzystałem z generatora i wydrukowałem fotkę w Rossmanie. Za 79 groszy, ze zniżką za posiadanie zainstalowanej aplikacji. Polecam!” – napisał na wykop.pl.

Co prawda strona generatora fotografii wygląda dość topornie, ale internauci ją sobie chwalą. Najważniejsze to odpowiednie ustawienie głowy i tułowia oraz światło i tło zdjęcia. Jednak każdy urząd czy instytucja jasno określa wymogi dotyczące rozmiaru fotografii i łatwo się do nich dopasować. Ponadto, jeśli się nie uda, można próbować do skutku. W końcu nic to nie kosztuje. I to przekonuje użytkowników, którzy o systemie wypowiadają się w samych superlatywach.

Photoid.eu Podziel się

U profesjonalisty za każdą odbitkę w innym formacie trzeba by osobno zapłacić. Tu nie ma takiego problemu. Jeśli za jednym zamachem musimy zrobić zdjęcie do dowodu, prawa jazdy, dyplomu czy legitymacji, wystarczy jedynie własne zaangażowanie.

Zobacz też: Szokujące zdjęcia Kaczyńskiego. Joanna Lichocka ripostuje

Mimo topornego interfejsu, który mógłby sugerować, że strona może stosować nieuczciwe praktyki, wszystko jest jasno zaznaczone w regulaminie. Administrator strony nie przechowuje na serwerze wgranych tam zdjęć bez wyraźnej zgody użytkownika. Przez co mamy pewność, że portrety nie zostaną wykorzystane do niecnych praktyk. Serwis istnieje od kilku lat. W tym roku został dostosowany do zasad RODO.

Administrator ma misję

Twórca foto-generatora postanowił podzielić się z użytkownikami swoją ideą. Potrzeba matką wynalazku – pisze zarządca strony, a zarazem właściciel firmy Marifa Zarządzanie Własnością Intelektualną. Promując swoją działalność daje za darmo możliwość wygenerowania zdjęć.

„W dzisiejszych czasach dosyć często potrzebujemy wykonać fotografię do dokumentów: legitymacji szkolnej, paszportu, dowodu czy prawa jazdy. Kiedy moja mama musiała wymienić dowód osobisty, u fotografa zapłaciła 45 zł. To dosyć spory wydatek dla emerytki” – tak w głowie administratora strony narodziła się idea darmowego foto-generatora.

W realizacji pomysłu pomogła koleżanka.

„Pamiętam jak moja znajoma się denerwowała, gdy w ciągu 2 lat musiała trzy razy wyrabiać dowód (po zmianie nazwiska, po zmianie miejsca zameldowania oraz po tym, jak jej ukradziono dokumenty). Za każdym razem potrzebowała nowych zdjęć. Przy okazji usłyszałem też od kolegi, że robi sobie takie zdjęcia sam. Używa do tego odpowiedniego programu graficznego. Ponieważ nie każdy posiada taki program, wpadłem na pomysł, żeby stworzyć narzędzie, które pozwoli w możliwie łatwy sposób wygenerować zdjęcia do dokumentów” – pisze twórca internetowej fotobudki.