Zemsta wygnanego proboszcza. Ogołocił plebanię, wyklął mieszkańców

Dzięki staraniom mieszkańców Łobodna udało im się pozbyć uciążliwego proboszcza. Ale ten jeszcze przed odejściem zaczął się mścić.



Ks. Marek Czernecki z Łobodna w gminie Kłobuck w województwie śląskim od dawna zachodził za skórę swoim parafianom. Słynął zwłaszcza dyktowaniem cen „co łaska”. Np. pogrzeb kosztował 1000 zł. A kiedy jedną z rodzin w Łobodnie dotknęła niezwykła tragedia i w ciągu tygodnia trzeba było odprawić dwie uroczystości, to za pierwszą zainkasował 1400 zł, a za drugą 1300 – informuje portal miejska.info.

To nie koniec perypetii. Ksiądz został obdarowany figurką Jezusa Chrystusa. Był to prezent od komunijnych dzieci. Duchowny figurkę Jezusa oddał jednak… w komis. Oburzeni rodzice o sprawie powiadomili kurię.

Feralny proboszcz dostał czas do 30 czerwca, aby opuścić parafię. Jednak na kilka dni przed tą datą mieszkańcy zauważyli, że wywozi on wszystko z plebani. Według mieszkańców brał także rzeczy, które były tam przed jego przeprowadzką do Łobodna.

Potem okazało się, że z budynku zniknęły wszystkie meble. Ze ścian ściągnięto nawet karnisze.