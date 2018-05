Zgnilec amerykański atakuje pszczoły. Będą duże straty

W czterech gminach w woj. Wielkopolskim wyznaczono obszar ochronny po tym, jak w jednej pasiece wykryto pierwsze w tym roku ognisko zgnilca. Choroba może się błyskawicznie rozprzestrzenić i zniszczyć nawet całą hodowlę. Pszczelarze już liczą straty.

Zgnilec amerykański to choroba bakteryjna, która atakuje larwy pszczół. Zakażona larwa umiera po kilku dniach i gnije, wydzielając przy tym zapach kleju stolarskiego, po czym często pszczelarze rozpoznają chorobę. Pszczoły próbują usuwać martwą larwę, przez co przenoszą zarazki na cały ul, a często na na inne pasieki.

- Nie wolno nam używać antybiotyków do leczenia pszczół dlatego właściwie jedynym ratunkiem jest wybicie zarażonych owadów, spalenie ramek i dokładna dezynfekcja sprzętu - mówi Waldemar Kudła. - Straty bywają w takich sytuacjach bardzo dotkliwe. Pszczela rodzina kosztuje od 350 do 500 złotych, do tego kilkaset złotych ul, no i oczywiście brak zysku ze sprzedaży miodu - wylicza.