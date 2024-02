Zimą wzrasta zagrożenie. Sprawdź, jak ochronić swój dom

Czy wiesz, że w Polsce co godzinę dochodzi do trzech pożarów mieszkań? W ubiegłym roku żywioł kosztował życie blisko 400 osób.* Większość to nie ofiary płomieni, tylko dymu – wchłanianego często nieświadomie, podczas snu. Dlatego tak ważne jest posiadanie czujnika, który na czas ostrzeże Cię przed zagrożeniem. Teraz z polisą LINK4 Dom zyskujesz dodatkową ważną ochronę!