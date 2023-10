Złe wieści dla użytkowników Apple. Firma podnosi ceny usług

Cena Apple One w 2023 roku

Podniesiono jednak cenę abonamentu Apple One do 34,99 zł. Apple One to pakiet usług, który oferuje dostęp do Apple Arcade, Apple TV+, Apple Music i 200 GB przestrzeni dyskowej w iCloud. W Polsce usługa ta kosztowała 34,99 zł dla pojedynczej osoby i 44,99 zł dla rodziny. Teraz cena wzrosła znów o 5 złotych. Nowe ceny to odpowiednio 39,99 i 49,99 złotych.