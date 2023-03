Zlicytują jacht, którym pływał przyjaciel Putina. To gigantyczna łódź, warta miliony

Jacht o nazwie Alfa Nero dotarł do portu w St. John's ponad 18 miesięcy temu z liczącą 41 członków załogą. Został tam do dziś. Od tego czasu władze nie znalazły właściciela, który zgłosiłby się po jacht. Sądzą one jednak, że maszyna może należeć do rosyjskiego oligarchy Andrieja Guriewa, uważanego za przyjaciela prezydenta Rosji Władimira Putina.