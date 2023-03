Rosyjski biznesmen uciekł z aresztu domowego we Włoszech. Pomogły służby specjalne?

Artiom Uss uciekł w ubiegłym tygodniu z aresztu domowego pod Mediolanem i do tej pory pozostaje nieuchwytny. Rosyjski przedsiębiorca czekał na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Włoskie media nazywają go rosyjskim szpiegiem i spekulują, że być może jest już na Sardynii.