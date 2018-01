Zlikwidowali fabrykę i magazyn nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwa idą w miliony

9 ton wyrobów tytoniowych i 4 tys. papierosów bez akcyzy oraz profesjonalna linia produkcyjna. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej i policji rozpracowali, a później przyłapali na gorącym uczynku, grupę nielegalnie produkującą papierosy i krajankę tytoniową.

- Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli profesjonalną linię produkcyjną, składającą się z maszyn do wyrobu papierosów i krajanki tytoniowej oraz foliowania gotowych paczek papierosów - informuje Ewa Szkodzińska z KAS.

Inspektor Piotr Walczak, zastępca szefa KAS, zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt takiej przestępczości. - Wyroby tytoniowe produkowane nielegalnie są bardziej szkodliwe dla zdrowia i życia konsumentów. Ich produkcja odbywa się bez żadnego nadzoru i nie spełniają one żadnych norm określonych dla takich wyrobów - przypomina inspektor Walczak.

Podczas akcji w Łodzi na gorącym uczynku wpadło sześć osób, w tym organizatorów całego przedsięwzięcia. To obywatele polscy w wieku od 41 do 63 lat. Jedna osoba trafiła do aresztu, pozostali nie mogą opuszczać Polski i mają dozór policji.