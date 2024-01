Zlikwidowano nielegalną bimbrownię. Policja zarekwirowała alkohol wart 60 tys. zł

Jak oszacowali mundurowi, wartość czarnorynkowa zabezpieczonego alkoholu wynosiła prawie 60 tysięcy złotych. 23 i 46-latek, którzy zajmowali się produkcją, trafili do monieckiej komendy, gdzie usłyszeli zarzuty wyrabiania alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.