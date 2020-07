Złota 44. Sprzedano najdroższy, trzypiętrowy apartament

Największy lokal na Złotej 44 to jednocześnie najwyżej położony penthouse w Europie. Znajduje się na 52., 53. i 54. piętrze, na wysokości około 200 metrów.

Lokal ma 600 metrów kwadratowych powierzchni i prywatny 30-metrowy taras. Do dyspozycji właściciela mieszkania będzie też basen, sala kinowa i strefa SPA.

Cena za metr kw. mieszkania na Złotej 44 to średnio ok. 30 tys. złotych. Gdyby przyjąć, że taka była stawka, apartament kosztowałby 18 mln złotych. To jednak mało prawdopodobne, bo bardziej prestiżowe lokale kosztują znacznie więcej.