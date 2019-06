Złożenie przenośnego wiatraka zamiast porannej kawy. "Bez niego dzieci by się po prostu ugotowały"

- Dzieci mdleją z gorąca. Kupiliśmy z pozostałymi rodzicami dwa wiatraki, może to pozwoli im przetrwać upały. Szkoła wybudowana w starej technologii nagrzewa się jak piekarnik - mówi w rozmowie z WP pani Magdalena. Ma nadzieję, że szkoła jej dzieci zdecyduje się skrócić lekcje.

- W budynku szkoły, do której chodzą moje dzieci, jest gorąco jak w szklarni. Klasa córki znajduje się w jego południowej części, więc po dwudziestu minutach po prostu nie ma tam czym oddychać. My, rodzice, kupiliśmy dwa wiatraki. Mam nadzieję, że to pomoże dzieciom wysiedzieć tych kilka godzin – mówi pani Magdalena, matka dwojga dzieci w wieku szkolnym z Dolnego Śląska.