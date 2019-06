PKP Intercity przegrywa z upałem. "To była katorga. 37 stopni i nikt nie dał nam wody"

Pasażerowie pociągu ze Świnoujścia do Przemyśla na długo zapamiętają tropikalną podróż. Problemy z klimatyzacją sprawiły, że temperatura w wagonach wzrosła do 37 stopni. Co gorsze okna udało się otworzyć dopiero... we Wrocławiu.

Przez 5 godzin w pociągu relacji Świnoujście - Przemyśl temperatura oscylowała wokół 36-37 stopni. (Arch. Pryw., Fot: Oskar)

- Nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. Nikt nie był w stanie nam pomóc. Temperatura ciągle rosła, okna były trwale zamknięte. Konduktorzy restartowali systemy klimatyzacji, ale bez skutku. Mimo duchoty i 37 stopni w pociągu usłyszeliśmy, że woda jest do kupienia w Warsie i tam nas serdecznie zapraszają - opowiada money.pl Oskar, który miał to nieszczęście, że w poniedziałek rano w Świnoujściu wsiadł do pociągu PKP Intercity.

Nasz czytelnik o tej bulwersującej sytuacji poinformował nas za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl. Zgodnie z jego relacją w pociągu Świnoujście - Przemyśl, który ruszył o 8:21, już o 11 popsuła się klimatyzacja.

- Od 11 do 15:50 temperatura wynosiła 36-37 stopni. Pasażerowie nie wiedzieli, co robić większość okien była pozamykana na klucz Dopiero we Wrocławiu pootwierali okna i wezwany został technik, który rzekomo usunął awarię, ale temperatura spadała tylko do 32 stopni - relacjonuje pasażer pechowego składu.

Na dowód ciągłego utrzymywania się tak wysokich temperatur Oskar przesłał nam zdjęcia wyświetlacza informacyjnego w wagonie. Wyraźnie widać na nim, że oprócz wysokiej temperatury wskazuje też błędną datę. - Też mnie to zastanowiło. Żartowaliśmy w tej męce, że chyba wszystko im już wysiadło, ale jak wyjaśniał konduktor, to za sprawą ciągłego restartowania systemów - mówi Oskar.

Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami PKP Intercity, w chwili podstawienia składu pociągu na stacji początkowej, temperatura wewnątrz wagonu powinna wynosić minimum 14 stopni. Z kolei w wagonach klimatyzowanych powinna być utrzymywana w granicach 18-25 stopni, a w okresie letnim na poziomie ok. 7 stopni niższym od temperatury zewnętrznej.

30 dni na rozpatrzenie reklamacji

Te dane zostały zawarte w odpowiedzi na interpelację poselską jednego z polityków z 2012 r., który skarżył się na niewłaściwą temperaturę w wagonach. Może od tej pory coś się zmieniło? Pytania dotyczące temperatury dopuszczalnej w wagonach, jak i procedur postępowania w przypadku awarii, klimatyzacji przesłaliśmy do PKP Intercity.

Przewoźnik zapewnia, że obsługa pociągu przyjęła zgłoszenie pasażerów w sprawie słabo działającej klimatyzacji. - Na wniosek drużyny konduktorskiej zablokowano dalszą sprzedaż biletów dla podróżnych w dwóch wagonach, w których wystąpiła usterka. Ponadto konduktorzy sukcesywnie drukowali miejscówki do sprawnych wagonów i tam przesadzali podróżnych - mówi rzecznik PKP Intercity Katarzyna Grzduk.

Na swoich dotychczasowych miejscach pozostali, jak zapewnia, wyłącznie pasażerowie, którzy nie chcieli zmienić miejsca. Wezwany we Wrocławiu elektryk podjął próbę usunięcia usterki. - Poza tym, na odcinku Głogów - Wrocław, pasażerom wydano butelki wody mineralnej - zapewnia Grzduk.

Jak dodaje, każdy pasażer ma możliwość złożenia reklamacji. Taki wniosek można złożyć w jednej z wyznaczonych do tego kas biletowych, znajdujących się na największych stacjach w kraju, za pośrednictwem poczty lub formularza na stronie intercity.pl. Reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie w terminie do 30 dni.

Lepiej stanąć w polu

A na co mogą liczyć podróżujący w tropikalnych temperaturach? Na niewiele. Prawo do darmowych posiłków i napojów jest związane z przedłużającą się podróżą. Jak już pisaliśmy, pociąg musi spóźniać się minimum… 120 minut. Na dodatek jeśli nawet opóźnienie przekroczy dwie godziny, darmowe napoje otrzymają jedynie podróżni, którzy akurat są na największych dworcach.

Co jeśli pociąg utknie w szczerym polu? Tu pomaga Unia Europejska. Zgodnie z unijnym prawem w przypadku opóźnienia pociągu o ponad 60 minut przewoźnik powinien zaoferować pasażerom nieodpłatnie: posiłki i napoje odpowiednio do czasu oczekiwania, transport z pociągu do stacji kolejowej, w ekstremalnych przypadkach zakwaterowanie w hotelu.

Problem z utrzymywaniem właściwych temperatur w składach krajowego przewoźnika nie jest jakąś nowością. Nie mówimy tu oczywiście o czasach PRL, kiedy w zniszczonych wagonach z reguły nic nie działało. Niestety i w pachnących nowością składach ciągle mamy z tym problem

Po serii doniesień z zeszłego roku o podróżach przy 40 stopniach w wagonach, PKP Intercity podjeła wzmożone kontrole układów klimatyzacji w swoich pociągach. Prewencja miała sytuację poprawić, ale pierwsze upalne dni pokazują, że tak się nie stało.

Ciągle też nowoczesne składy należą do mniejszości. W 2018 roku Urząd Transportu Kolejowego poddał analizie rynek kolejowy w Polsce. Jedynie 32 proc. wagonów miało klimatyzację.