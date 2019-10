Zmiana czasu jest szczególnie uciążliwa dla kobiet. Organizm mężczyzn radzi sobie z tym lepiej

Zmiana czasu z letniego na zimowy sprawia problemy głównie kobietom - wynika z ankiety przeprowadzonej przez niemiecki instytut badania opinii publicznej Forsa.

Co czwarta ankietowana Niemka przyznała, że z powodu zmiany czasu jest w ciągu dnia rozdrażniona i zmęczona. Do podobnych symptomów przyznał się tylko co szósty mężczyzna.