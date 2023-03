Zmiana czasu już w najbliższy weekend. Oto co to oznacza dla podróżujących pociągami

W nocy z soboty na niedzielę (z 25 na 26 marca) dojdzie do zmiany czasu na letni. Oznacza to, że trzeba będzie przestawić wskazówki zegara o godzinę do przodu. W tym czasie w trasie będzie 14 pociągów PKP Intercity. Spółka tłumaczy, jak to wpłynie na rozkład jazdy.