Zmiana czasu: kiedy i jak przestawimy zegarki?

Zmiana czasu – kiedy i jak przestawić zegarki?

Wiadomo, że zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi już w nadchodzący weekend . W nocy z soboty 27 października na niedzielę 28 października o 3 nad ranem będziemy musieli przesunąć wskazówki naszych zegarów o godzinę do tyłu. Dzięki temu będziemy spać o godzinę dłużej, choć dodatkowa godzina o świcie sprawi, że wieczorem Słońce zajdzie wcześniej. Warto podkreślić, iż wpodział czasu w Polsce na letni i zimowy określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Przedłuża ono stosowanie podziału czasu do 2021.

Ostatnia zmiana czasu

Niewykluczone, że tegoroczna zmiana czasu będzie ostatnią. Przypominamy, że w lutym Parlament Europejski wezwał do przeprowadzenia dokładnej oceny ustaleń dotyczących czasu letniego. Wzięło w nich udział aż 4,6 mln obywateli państw członkowskich i aż 80% głosujących uważało, iż zamiana czasu powinna zostać wycofana. W chwili obecnej przeprowadzonych konsultacji nie uznaje się jednak za wiążące. Na przyjęcie przepisów będą musiały się zgodzić kraje Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Komisji Europejskiej zależy, żeby każe państwo członkowskie do kwietnia 2019 roku powiadomiło ją o zamiarze używania na stale czasu zimowego albo letniego. Warto wspomnieć, że to właśnie Niemcy jako jedni z pierwszych wprowadzili zmianę czasu. Pierwszy raz przesunięto zegarki w kwietniu 1916 na terenach Rzeszy, Austro-Wegier, Bałkanów oraz na obszarze okupowanej Polski. W ślad za nimi zmianę wprowadzili Brytyjczycy.