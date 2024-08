Zmiany dotyczące alkoholi. Wchodzą w życie już za sześć dni

Za dwa miesiące kończy się okres przejściowy

Okres przejściowy dla producentów, który umożliwia dostosowanie produktów do nowych norm etykietowania, kończy się 19 sierpnia. Produkty wprowadzone do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, oznaczone jako "nalewka", mogą być sprzedawane aż do wyczerpania zapasów, nawet jeśli nie spełniają nowych kryteriów.