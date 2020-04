Zmiany od 20 kwietnia. Lasy i parki ponownie otwarte - czy wszędzie trzeba nosić maseczkę?

Lasy i parki zostały otwarte po blisko miesiącu od ich zamknięcia w związku z koronawirusem. Przypominamy, na czym polega luzowanie obostrzeń w dostępie do szeroko pojmowanej przestrzeni zielonej.

Przypomnijmy, że za brak maseczki lub innej części garderoby zasłaniającej nos i usta grozi mandat do 500 zł, grzywna do 5 tys. zł lub nawet kara administracyjna za nieprzestrzeganie zaleceń służb sanitarnych w wysokości do 30 tys. zł.