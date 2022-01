Zmiany w Polskim Ładzie. Kościński: w styczniu możliwe niższe pensje

Dodał, że działania resortu finansów są wynikiem dialogu. Przyznał, że mogą się zdarzyć sytuacje, że ktoś pod koniec stycznia dostanie niższą pensję niż jeszcze w grudniu. - Chciałbym uspokoić, że jeśli takie sytuacje będą miały miejsce, to pracodawcy są zobowiązani do jak najszybszego wyrównania – powiedział minister. Zachęcił przy tym do kontaktu z MF telefonicznie lub przez formularz.