Zmiany w VAT. Jakie rozwiązania wymusiła pandemia?

Przypomnijmy, że samo obniżenie stawki podatku VAT to nie wszystko. Nowa stawka zakłada także obniżenie stawki VAT do 8 proc. dla towarów, które od 1 lipca 2020 r. opodatkowane są według 23 proc.

Zmiana w podatkach dla części firm. "To proces uszczelnienia"

Zmiany w VAT. Jakie rozwiązania wymusiła pandemia?

W uzasadnieniu do projektu czytamy również, że zmiany w VAT stanowią odpowiedź na trwającą w dalszym ciągu bardzo trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Przypomnijmy także, że projekt, który m.in. odroczy powrót stawek VAT do wysokości 22 proc. i 7 proc. oraz zapewni dofinansowanie inwestycji kolejowych i lotnisk wróci do Komisji Finansów Publicznych. Podczas drugiego czytania w czwartek zgłoszono do niego poprawki.