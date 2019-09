Zmiany w ZUS. Nie ma pewności, a przedsiębiorcy myślą o ucieczce za granicę. "Na Słowacji śpią spokojniej"

Od kilku dni mówi się o zmianach w naliczaniu składek ZUS. Premier uspokaja co prawda przedsiębiorców, ale ci i tak żyją w niepewności. - Mamy telefon za telefonem - słyszymy w firmie, która pomaga prowadzić działalność za granicą. Często jednak przedsiębiorcy są... odprawiani z kwitkiem.

- Po zmianach nikt nie zapłaci więcej na ZUS niż jest to obecnie - deklaruje premier Mateusz Morawiecki, doprecyzowując swoje słowa sprzed kilku dni. Zastąpienie ryczałtowego ZUS składkami liczonymi od dochodu ma dotyczyć tylko najmniejszych firm. Jak to ma dokładnie wyglądać? Tego na razie nie wiadomo. Przedsiębiorcy żyją więc w strachu.

To jednak nie wszystko. Podczas ostatniej konwencji PiS politycy tej partii zapowiedzieli, że składki mają być liczone proporcjonalnie do dochodu. To oznaczałoby horrendalne podwyżki. Premier na spotkaniu z dziennikarzami jednak uspokajał.