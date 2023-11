Zmieniała się Polska, zmieniał się Empik. Legendarna sieć sklepów świętuje 75. urodziny

Większość z nas ma zapewne swoje pierwsze, osadzone w konkretnych wydarzeniach z życia, wspomnienia związane z Empikiem. W przypadku autora tych słów będzie to połowa lat 90., a dokładnie 1996 r. i salon przy ul. Warszawskiej w Kielcach. Jako zafascynowany piłką nożną 10-latek z niecierpliwością czekałem na rozpoczęcie mistrzostw Europy w Anglii. W Empiku na półce z zagraniczną prasą znalazłem poświęcony zbliżającemu się turniejowi wspaniale wydany brytyjski skarb kibica. W środku były karty z wizerunkami moich piłkarskich idoli. Ceny nie pamiętam, ale bez wątpienia ten wydatek mocno obciążył budżet mojego kieszonkowego. Ale jak szaleć, to szaleć. Do koszyka dorzuciłem kasetę magnetofonową niezwykle popularnego wówczas niemieckiego zespołu Captain Jack. Album "The Mission" zawierał takie hity jak "Soldier Solider" czy tytułowy "Captain Jack".