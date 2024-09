Znajdź liczbę 547. Mało kto robi to w mniej niż 13 sekund

W jednym miejscu na planszy znajduje się liczba 547. Czy masz wystarczająco dobrą spostrzegawczość, by ją znaleźć w czasie krótszym niż 13 sekund? Choć może się wydawać, że to proste zadanie, ograniczony czas stawia przed nami dodatkowe wyzwanie. Gotowi? Do startu, start!