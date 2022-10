Znajdź swój PO WER. Staż finansowany z Funduszy Europejskich pierwszym krokiem w karierze

Zapytana o rady dla młodych ludzi, którzy po skończeniu szkół nie wiedzą, co ze sobą zrobić, odpowiada bez zastanowienia: – Nie ma nic gorszego niż narzekanie na warunki życia i pracy. Każdy, kto chce być szczęśliwy i mieć satysfakcję z tego, co robi, powinien wziąć los w swoje ręce. Mnie udało się to w tydzień, a staż finansowany z Funduszy Europejskich bardzo mi w tym pomógł. Ta zmiana to najlepsze, co przytrafiło mi się w życiu. Moja praca jest moją pasją, odnalazłam się w tatuowaniu. Jestem zachwycona tym, co robię. Innym też się uda znaleźć swoje miejsce, jeśli tylko spróbują. I niekoniecznie muszą wyjeżdżać ze swojego rodzinnego miasta – zachęca.