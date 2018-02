Znalazł bilet lotniczy z 1998 roku. Reakcja przewoźnika mocno go zaskoczyła

Amerykanin znalazł po prawie dwóch dekadach bilet lotniczy z Nashville do Sacramento. Datowany na 31 grudnia 1998 r. kupon był schowany w pudle pod łóżkiem. Choć mężczyzna był przekonany, że nie uda się go ponownie wykorzystać, postanowił skontaktować się z przewoźnikiem.

Mężczyzna pomyślał, że skoro nigdzie nie widnieje informacja do kiedy może zrealizować bilet, jakimś cudem jest on wciąż ważny. Choć w rozmowie z New York Post przyznał, że szczerze w to wątpił. Mimo wszystko, z czystej ciekawości, skontaktował się biurem obsługi klienta United Airlines, jednak nikt nie potrafił udzielić mu jednoznacznej odpowiedzi, czy będzie mógł zrealizować kupon. Walker opisał całą sytuację na Twitterze. Odniósł się do niej przewoźnik, który wyjaśnił, że linie ogłosiły bankructwo w 2010 r., a nowy właściciel unieważnił wszystkie niewykorzystane bilety.