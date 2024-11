Znalazł kartę. Nie mógł się opanować. Oto ile razy z niej skorzystał

Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do przywłaszczenia karty i wielokrotnego korzystania z niej. Wyjaśnił, że użył jej m.in. do opłacenia zdjęć w fotobudce, które były potrzebne do nowego dowodu osobistego. Gdy zorientował się, że karta przestała działać, wyrzucił ją.