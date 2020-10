Znalazła pół miliona euro w swojej piwnicy. Policja ustala, czy może je zatrzymać

Francuzka nie ma pojęcia skąd mogą pochodzić pieniądze. Ponadto fortuna była ukryta w piwnicy, do której nie miała klucza. Jak donosi "Le Parisien", kobieta myślała nawet, że piwnicę przejął jeden z sąsiadów.

Okazało się jednak, że pomieszczenie było własnością jej matki i jako dziedziczka ma pełne prawo do jego zawartości. Po otwarciu komórki znalazła walizkę, jednak obawiając się problemów związanych z niezwykłym odkryciem, skontaktowała się z policją.

Jak się okazuje, to nie jedyne tego typu znalezisko we Francji w ostatnim czasie.

Jesienią zeszłego roku spadkobierca jednego z majątków w zbiorach dział sztuki należących do rodziny odnalazł niepozornie wyglądający obraz. Dopiero podczas wystawiania go na aukcję okazało się, że to nie byle jakie płótno.