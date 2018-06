"Znikające jezioro". Pojezierze Gnieźnieńskie wysycha

Jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego mogą wkrótce zniknąć z mapy Polski. Wody systematycznie ubywa, brzeg miejscami wydłużył się o kilka kilometrów. Kilka mniejszych jezior i kilkaset niewielkich stawów już wyschło, turystyczne miejscowości położone nad wodą świecą pustkami. Ekolodzy, mieszkańcy, naukowcy i samorządowcy winą za wysychanie jezior obarczają działającą nieopodal kopalnie odkrywkową. To przez suszę - odpowiadają władze kopalni.

W najgorszej sytuacji jest jezioro Wilczyńskie. Jak mówią mieszkańcy regionu, w ciągu ostatnich kilkunastu lat ubyło z niego ok. 50 proc. stanu wody. Źle jest też na jeziorze Ostrowskim, gdzie pomosty, do których jeszcze kilka lat temu cumowano łodzie , stoją kilka metrów od lustra wody.

Zdaniem mieszkańców, lokalnych ekologów i samorządowców, winę za osuszanie jezior ponosi pobliska kopalnia odkrywkowa, do której spływają wody powierzchniowe.

Poprosiliśmy władze kopalni o komentarz w tej sprawie, jednak do czasu publikacji materiału, nie doczekaliśmy się odpowiedzi.

Na stronie kopalni możemy za to przeczytać: "Zjawisko suszy hydrologicznej obserwowane jest od wielu lat – między innymi – w rejonie Wielkopolski, nawet bez związku z jakąkolwiek eksploatacją górniczą. Uzyskanie dostępu do wód głębinowych z odwadniania kopalni może być szansą na wprowadzenie do systemu melioracyjnego rolnictwa dodatkowych zasobów wodnych, których nie można pozyskać w wystarczającej ilości z opadów atmosferycznych".