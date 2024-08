Żółta naklejka może uratować życie. Tłumaczymy, co oznacza

Liczba wypadków rośnie

Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport, z którego wynika, że w 2023 r. na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 189 wypadków, o 8 więcej niż w roku 2022. Szczególnie niepokojące są dane dotyczące przejazdów kategorii D, czyli tych zabezpieczonych jedynie krzyżem świętego Andrzeja lub tym symbolem połączonym ze znakiem STOP. W 2023 r. na takich przejazdach odnotowano 121 wypadków, co oznacza wzrost o niemal 20 proc. w stosunku do roku 2022.