Kolej vs. samochód. Jak najlepiej dostać się nad morze. Sprawdziliśmy

Zupełnie inną kwestą jest to, co zastaniemy po przyjeździe. I dopiero tu tak naprawdę wychodzi przewaga pociągu nad samochodem. Dworce kolejowe w kurortach są rozmieszczone w lokalizacjach, z których dotarcie pieszo nad wybrzeże zajmuje do 20 minut. Podobnie jest w przypadku Świnoujścia, choć tu trzeba jeszcze doliczyć kilkuminutową przeprawę promem przez cieśninę (sam prom kursuje co 20 minut) do turystycznej części miasta. Jadąc autem, można dostać się dużo bliżej morza, ale pewnym kosztem.