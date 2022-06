Zostało kilka dni na dopełnienie nowego obowiązku. Wiele osób nadal się nie wywiązało

Polacy mieli rok, by wziąć udział w spisie pieców i kominków. Jest to obowiązek kilku milionów osób, a za niewywiązanie się z niego grozi nam grzywna. Zgłaszać źródło ciepła można do końca czerwca, a więc już tylko do czwartku. Tymczasem wielu z tym zwlekało i dopiero w ostatnim możliwym momencie zabrało się do wypełniania dokumentów. W urzędach utworzyły się natomiast gigantyczne kolejki.