Kończy się czas na obowiązkowe zgłoszenie dla kilku milionów Polaków. Wielu nadal się nie wywiązało

Tylko do końca czerwca jest czas, aby dopełnić obowiązku i wziąć udział w spisie pieców i kominków. Musi to zrobić każdy właściciel nieruchomości bądź zarządca budynku, w którym jest piec, kominek lub pompa ciepła. I choć w ostatnich tygodniach widać duże przyspieszenie w składaniu dokumentów, to nadal musi to jeszcze zrobić około milion osób.