Żurek czy barszcz biały, makowiec czy mazurek? Na Wielkanoc planujemy wydać 43 zł więcej niż przed rokiem

Na organizację świąt wielkanocnych średnio planujemy przeznaczyć 563 złote. To o 43 złote więcej niż w 2018 roku i jednocześnie o 140 zł więcej niż dwa lata temu – wynika z badania Barometr Providenta.

– Co ciekawe, na miesiąc przed świętami aż 22 proc. respondentów nie myślało jeszcze o wydatkach na ten cel. Byli to głównie mężczyźni, co może potwierdzać, że to właśnie na kobietach spoczywa planowanie świątecznych zakupów – zauważa Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska.