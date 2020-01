ZUS kontra handlarz. Musi oddać 1 grosz

Drobny handlarz z Warszawy dostał rozliczenie składek ZUS za 2019 r. Nie dowierzał, gdy dotarł do informacji o zadłużeniu. Zakład zażądał zwrotu zaległości w kwocie... 1 grosza.

"To jest idiotyzm" - denerwuje się pan Andrzej Kozłowski z Warszawy. Sprzedawca dostał z ZUS-u wezwanie do zapłaty... 1 grosza! Problem w tym, że mężczyzna za grosz nie wie, skąd wzięła się ta kwota i jak ma zapłacić od niej odsetki - czytamy w "Fakcie".

Co więcej, do zadłużenia trzeba doliczyć odsetki.Tylko jak to obliczyć od jednego grosza? - Wyliczyłem i wyszła mi jedna tysięczna grosza – mówi sprzedawca. I głowi się, jak to uregulować.