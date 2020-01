Wypłata "trzynastek". ZUS zapewnia, że się wyrobi

Znamy daty wypłat "trzynastek", czyli dodatkowych emerytur i rent. Kwota 981 zł na rękę powinna dotrzeć w jednym z sześciu terminów, ZUS gwarantuje, że z wypłatami zdąży na czas.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska w rozmowie z "Faktem" podkreśla, że ustawa dotycząca waloryzacji musi przejść przez Sejm i Senat do końca lutego, a ta dotycząca "trzynastek" - najpóźniej do końca marca. ZUS - jak zapewnia prof. Uścińska - jest gotowy do wypłat zarówno zwaloryzowanych emerytur i rent, jak i dodatkowych świadczeń.