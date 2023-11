ZUS: to ostatni dzwonek. Z końcem listopada pieniądze przepadną

Aby to zrobić wystarczy wejść na swój profil na PUE ZUS i w zakładce "Dobry start" sprawdzić listę obsłużonych wniosków. Jeśli znajduje się tam wniosek na rok szkolny 2023/2024 i ma on status "obsłużony", to znaczy, że już skorzystało się ze świadczenia. Jeśli natomiast nie ma tam takiej pozycji, to do końca listopada jest czas na to, żeby złożyć wniosek i otrzymać pieniądze na dziecko.