ZUS zaoszczędził. Będą nagrody dla pracowników

Związek, wobec wniesionych zastrzeżeń przez pracodawcę, nie uzupełniła braków formalnych we wniosku o ustalenie liczby członków na dzień 30 czerwca 2023 r. W następstwie sąd zwrócił dokument, co do którego miał zastrzeżenia. Zgodnie z przepisami oznacza to, że wniosek ten nie został w ogóle złożony przez związek. Skutkiem tego jest utrata uprawnień zakładowej organizacji związkowej - wyjaśnił ZUS.