ZUS wypłaca pieniądze z OFE. Dla kogo 30 tys. złotych?

Aby uzyskać te środki, spadkobiercy muszą jedynie przedłożyć wymagany wniosek. Rzeczniczka ZUS we Wrocławiu, Iwona Kowalska-Matis, wyjaśnia, że samo zgłoszenie jest wystarczające do przekazania środków. Jeżeli ubezpieczony nie wskazał spadkobierców, pieniądze włącza się do ogólnej masy spadkowej.