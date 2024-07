Zmiany dla lekarzy. ZUS udostępnił aktualizację

Aplikacja mZUS dla Lekarza jest skierowana do lekarzy, którzy mają upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich, jak również do asystentów medycznych, którzy otrzymali od lekarzy upoważnienie do wystawiania zwolnień w ich imieniu. Aplikacja ta umożliwia szybki i łatwy dostęp do procesów wystawiania i anulowania zaświadczeń lekarskich przez lekarzy i asystentów medycznych.