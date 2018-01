ZUS zaczął wysyłać PIT-y. Ma czas do końca lutego

ZUS rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za zeszły roku. Formularze muszą trafić do wszystkich, którzy w 2017 roku chociaż raz pobrali świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatników sukcesywnie, ale nie później niż do końca lutego 2018 r.

Emeryci i renciści nie muszą sami rozliczać zeznania podatkowego za zeszły rok (East News)

Emeryci i renciści, którzy uzyskują dochody wyłącznie od organu rentowego nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Zrobi to za nich ZUS. Jeśli będą jednak chceili skorzystać z odliczeń, albo mają dodatkowe dochody, muszą wypełnić deklarację samodzielnie.

Emeryci i renciści mogą też przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Informację o przekazaniu 1 proc. na rzecz wskazanej OPP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. Wówczas Urząd Skarbowy dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r.