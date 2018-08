Związkowcy to silne lobby. Dostaną zniżki na Lotosie

Od jesieni związkowcy "Solidarności" oraz ich rodziny otrzymają zniżki na stacjach Lotos. Z kartą Lotos Biznes będą mogli kupić nieco taniej paliwa, a także oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

Spółka Lotos oferuje jednolite stawki rabatowe dla każdego związku. Użytkownicy związkowych kart Lotos Biznes otrzymują rabaty - od kilku do kilkudziesięciu groszy - za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium Lotos Dynamic (Pb98, ON), a także 10 proc. zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15 proc. zniżkę na usługi myjni.