Związkowcy: ZUS wydał na pielgrzymki na Jasną Górę 320 tys. zł

W pismach wysyłanych do wszystkich pracowników zachęcano ich do udziału we wspólnej modlitwie. Sama Uścińska regularnie brała w obchodach na Jasnej Górze, gdzie mówiła, że pielgrzymuje na Jasną Górę, by zawierzyć Bogu pracę urzędników Zakładu. Trudno powiedzieć, jak modły prezes miałyby pomóc pracownikom ZUS-u w ich pracy. Z pewnością woleliby wyższe pensje - dodaje Piotr Szumlewicz.