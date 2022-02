Zwolnienia lekarskie. ZUS: na czele trzy województwa

To oni najrzadziej idą na chorobowe

Z wyliczeń ZUS-u wynika, że ok. 45 proc Polaków co najmniej raz w zeszłym roku korzystała ze zwolnienia lekarskiego, częściej były to kobiety niż mężczyźni. Z nieobecności w pracy z powodu choroby najczęściej korzystają mieszkańcy woj. mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego a najrzadziej opolskiego, podlaskiego i lubuskiego.